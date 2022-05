Züleyha toma el relevo de Hünkar y se convierte en la señora de la mansión

Tras la muerte de Hünkar y Yilmaz, Züleyha sigue con el corazón roto. Primero fue Hünkar, la que a pesar de todo terminó convirtiéndose en una madre para ella. Y después ha sido el amor de su vida, Yilmaz, quien se ha marchado repentinamente. A la joven le está costando mucho asumir la muerte de su amado, pero poco a poco lo va logrando.

Ahora, Züleyha ha comenzado su nueva vida en la mansión junto a sus hijos, Leyla y Adnan, y rodeada de sus inseparables, Saniye, Gülten y Fatiq. Sevda también le hace mucha compañía a la joven.

Züleyha en un primer momento no quiso mudarse de nuevo a la mansión, su matrimonio con Demir estaba más que roto y no quería molestar... Sin embargo, tanto Demir como Sevda la convencieron para que se quedara allí, cerca de sus hijos. Y Demir la instó: "Eres la señora de la casa". Y era verdad, desde que Hünkar no está, es Züleyha quien debe ocupar su puesto de jefa de la casa y de las tierras, de forma natural. Sus trabajadores la necesitan y ella debe estar allí para ellos.

Desde entonces, Züleyha ha comenzado a asumir su responsabilidad y para ello ha hecho uso de la ropa de Hünkar. Le ha obsequiado a las empleadas con alguno de los objetos de Hünkar, para honrar a la matriarca y así comenzar a hacer limpieza de sus cosas. Ahora es ella quien está al mando.

Saniye está muy feliz de la transición que está haciendo Züleyha: "Has ocupado su lugar con generosidad, con belleza y con paciencia”, le ha expresado Saniye a Züleyha. Y le ha recordado: “Hünkar fue una gran mujer, una gran dama". Todos echan mucho de menos a la matriarca, que era el pilar fundamental de la mansión.

Ahora que ha comenzado su cambio, Züleyha ha querido darles un discurso a sus empleados, para presentarse ante ellos como la nueva señora y confirmar que ella se hará cargo de todo lo que suceda en la mansión y en sus tierras. Va a cuidar de todos ellos así como de su territorio. También ha anunciado que las bodas comenzarán a realizarse, tras este periodo de luto. De hecho la de Gülten y Çetin será la primera en realizarse.

"El nombre de Hünkar Yaman siempre permanecerá en estas tierras", ha asegurado Züleyha. Además, ha confirmado que las tradiciones que se han heredado de Hünkar, seguirán realizándose año tras año, especialmente las bodas de todo aquel que quiera casarse.

