Züleyha y Sevda descubren que puede ser cierto que Adnan Yaman tuviera un hijo ilegítimo

Züleyha y Sevda se han dado cita con una mujer que trabajó en la mansión hace muchos años. Se han desplazado hasta Estambul para saber si es cierto que Adnan Yaman tenía un hijo ilegítimo.

La mujer les ha contado todo lo que sabía, y no ha querido confirmar que Adnan tuviera un hijo ilegítimo. Ella era una simple trabajadora, no podía saber si tenía relaciones extramatrimoniales o no. Sin embargo, lo que sí les ha podido contar fue un episodio que sucedió hace muchísimos años.

Una mujer llamó a la puerta de la mansión Yaman. Era una noche de lluvia e iba con un niño; comenzó a decir que era hijo de Adnan y que este no podía hacer como si no estuviera, pero no funcionó. A la mujer la echaron de allí a patadas, el señor Yaman dijo que, si la volvía a ver, despediría a todos los trabajadores… No sabe si esta mujer decía la verdad o no, pero desde luego acusó a Yaman de ser padre.

Züleyha y Sevda se han quedado de piedra al oír este relato… No confirmaba que Yaman tuviera un hijo ilegítimo, pero desde luego las cartas que mandaba la persona que extorsionaba a Demir, han comenzado a coger veracidad.

Ahora es el turno de las mujeres decidir si creen esta historia o no, pero la mujer no ha podido dar más detalles de aquello que sucedió hace tantos años…

¿Qué van a hacer ahora? ¿Cómo estará Sevda tras la noticia?