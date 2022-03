Züleyha salva a Müjgan de ir a la cárcel

La policía aparece en el hospital y detiene a Müjgan. La doctora está acusada de intento de homicidio y deberá ir a declarar ante el fiscal.

En la mansión, Hünkar le pregunta a Züleyha si fue Müjgan quien realmente le disparó. La joven no puede negarlo y asegura que no se lo había contárselo porque nadie iba a creerla. En ese momento llega la policía. Züleyha tiene que ir a declarar por el suceso.

Yilmaz también es llamado a declarar ya que el arma con el que hirieron a Züleyha está registrada a su nombre. El joven está convencido de que Demir ha delatado a su esposa y ahora Müjgan puede acabar en prisión.

Müjgan y Züleyha se ven las caras en la oficina del fiscal. Züleyha observa a Müjgan con una mirada desafiante, sabe que su futuro está en sus manos. El fiscal pregunta y Müjgan quiere que sea Züleyha quién conteste.

Fuera de la sala, Yilmaz, Fekeli, Demir, Hünkar y Fikret esperan a que ambas declaren. Yilmaz echa la culpa a Demir de romper su palabra, pero Fekeli le cuenta que no fue él quien denunció a Müjgan, al parecer el fiscal escuchó todo lo que pasó.

Züleyha, declara al fin: “No fue Müjgan quién me disparó”, afirma. El fiscal no cree mucho en sus palabras, pero Züleyha insiste: “Señor fiscal, Müjgan y yo nunca hemos tenido una buena relación, ella misma sabe cuánto la odio. Si de verdad hubiera hecho algo así la habría denunciado”.

Müjgan queda puesta en libertad y libre al no existir denuncia contra ella. ¿Por qué Züleyha no ha confesado la verdad?

¡Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!