Züleyha quiere que Sevda se quede con la habitación de Hünkar Yaman

Sevda se ha convertido en una mujer muy querida dentro de la mansión Yaman. Züleyha y Demir la ven como una madre y por eso quieren que a partir de ahora, la cantante se quede con la habitación de Hünkar.

Züleyha intenta convencer a Sevda: “Nos apoyas continuamente, nos ayudas a seguir avanzando. Te mereces estar en la mejor habitación de la casa”, señala la joven.

Sevda se niega, no lo ve claro, Hünkar fue su gran enemiga y a pesar de que Züleyha y Demir quieran que duerma en la habitación de la matriarca, no puede aceptarlo: “Si mi suegra pudiera ver todo lo que nos has ayudado estaría feliz, hay que seguir avanzando”, explica.

Züleyha invita a Sevda a que se instale allí. Las cosas han cambiado y ahora Sevda dormirá en la habitación dónde un día no era bien recibida.

Y es que Sevda se ha convertido en una pieza clave dentro de la mansión.