Züleyha le pide a Demir que sea claro con ella: “¿Quieres a este niño?”

Después de que Demir dude de la fidelidad de Züleyha, la joven decide cambiarse de cuarto y dormir con el pequeño Adnan en otra de las habitaciones de la mansión.

A Demir no le hace especial ilusión que todos los empleados de la mansión conózcanla noticia y estén felicitándoles ya que sigue pensando que el hijo que espera Züleyha no es suyo.

Züleyha no dudará en preguntarle a Demir si quieres realmente o no al niño que está esperando: “Si no lo quieres dilo, es muy fácil arreglarlo”, señala la joven.

¿En qué estará pensando Züleyha?