Züleyha, muy triste, se percata de que Demir ha vuelto a dormir fuera de casa

Züleyha, poco a poco, va superando el luto por la muerte de Yilmaz. La joven ha pasado momentos muy duros desde que le dejó el amor de su vida, sin embargo, está empezando a recomponerse.

Durante todo este tiempo, quien si ha estado ahí para ella ha sido su esposo Demir. Él fue su gran consuelo tras la muerte de Yilmaz, pero la joven le dejó claro que su matrimonio estaba acabado.

Gracias a la convivencia y a sus hijos, los jóvenes han ido acercando posturas, pero Züleyha le ha dejado siempre claro a Demir que no había cabida para el amor, a pesar de que se llevaran bien.

Por ello Demir ha decidido buscar el cariño que no tiene en su matrimonio, fuera de casa, y parece que lo está encontrando en Ümit, con la que ya se acostó una noche y ambos están dispuestos a repetir.

Züleyha ha ido viendo como Demir dejaba de dormir en casa y Sevda le ha animado a que luche por su matrimonio, cree que Demir la quiere, pero piensa que es imposible tras todas las negativas de la joven.

Züleyha por fin se ha convencido de que Sevda tiene razón y también Fekeli se lo aconsejó un día. Así que se ha armado de valor para ir al cuarto de Demir. No sabemos muy bien qué quería decirle, pero Demir no estaba en su alcoba… La joven se ha llevado una gran decepción al no verle… Ha constatado que él, una vez más se ha marchado a pasar la noche fuera con otra persona… Y esa persona es Ümit, con quien parece haber comenzado a entablar una relación.

Al final, Züleyha nunca le ha dado esperanzas de poder estar juntos… ¿Qué va a hacer ahora la joven?

Se ha quedado llena de tristeza, le gustaría pasar más tiempo con Demir, ¿se atreverá a decirle lo que le pasa?

