¡Züleyha y Mehmet salen a cenar juntos!

Una parte muy importante del plan que Abdülkadir había ideado para vengarse de Demir era que Hakan le robase el corazón a Züleyha.

Para conseguirlo, lo primero ha sido presentarse con un nombre falso. En este caso como Mehmet Kara. Si quiere que la joven se fije en él no puede relacionarlo con los Gümüşoğlu.

Además, aunque no le ha vendido las acciones de la empresa, Mehmet la ha nombrado apoderada y así puede hacer las gestiones que quiera cuando él esté de viaje. A Fikret no le ha gustado este gesto, no se fía nada del joven…

Poco a poco Mehmet está consiguiendo su objetivo. Züleyha ya lo invitó a la mansión Yaman, y ahora han salido juntos a cenar.

La joven está un poco preocupada por lo que pudiera pensar Demir si llega a enterarse de que ha accedido a colaborar con Mehmet para celebrar las ceremonias. ¿Por qué ha accedido entonces? Züleyha cree que debe hacerlo… ¡Kara es su socio!

La mujer de Demir le ha confesado que en un principio no iba a aceptar, pero él está seguro de que no se va a arrepentir. Sin duda el acercamiento entre ellos ya es notable, ¡han empezado incluso a tutearse!

Por ahora solo tienen relación de socios y, aunque salen a cenar y se ven fuera del trabajo, hablan exclusivamente de los negocios. ¿Llegarán a algo más? Además, los vecinos de Çukurova los han visto juntos… ¿Se extenderá el rumor? Hay a quien no le parece bien que una mujer casada salga a cenar con un hombre soltero, pero, ¿lo está haciendo mal Züleyha?

