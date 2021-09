Züleyha y la más dolorosa verdad para Demir: “Adnan no es tu hijo”

Züleyha solo tiene hueco en su corazón para Yilmaz y Demir eso no lo entiende. La joven le ha intentado complacer como esposa, pero muy a su pesar no le ama. “Ya quisiera yo amarte para no vivir este sufrimiento”, se ha atrevido a decirle.

Demir ha comenzado a enfadarse y en un ataque de locura le ha increpado que su fuera con Yilmaz si eso era lo que ella deseaba, aunque Züleyha sabía que tendría que ser sin su hijo. Efectivamente, Demir le ha dejado claro que su hijo se quedaba con él y la joven se ha armado de valor para confesarle que solamente es suyo, que él no es el padre.

¿Cómo habrá reaccionado Demir? ¡Haz clic en el vídeo y no te lo pierdas!

Züleyha no aguanta más la mentira en la que vive y decide seguir a Yilmaz en coche para hablar con él.