Züleyha intenta demostrar su inocencia tras las acusaciones de Hünkar

Hünkar llega del hospital después de ver a Saniye. Gaffur no ha dejado de repetir que fue Züleyha quien empujó a la empleada por las escaleras. A pesar de que Hünkar ha intentado calmar la situación y convencerles de que fue un accidente, todos echan la culpa a Züleyha.

La señora Yaman no duda en recriminarla en cuanto llega a la mansión: “¿Cómo te has atrevido a hacer eso?”, pregunta Hünkar. Zükeyha no sabe de lo que habla: “Empujaste a Saniye por las escaleras”.

Züleyha se queda sorprendida. Sabía que Hünkar no confiaba en ella, pero que la acusen de asesinato es demasiado: “Saniye ha estado a punto de morir por tu culpa”.

Züleyha se defiende e intenta demostrar su inocencia: “Yo no la empuje”. La única testigo es la nueva empleada, que no se separa de la joven, pero cuando Züleyha la pide que le diga a Hünkar que ella no la empujó, la sirvienta asegura que ella no vio nada.

“Tú tropezaste con Saniye y se cayó, díselo a Hünkar”, pero no encuentra aliada. Hünkar entiende que fue un accidente pero que admita que se equivocó.

Züleyha se da por vencida y aunque no piensa marcharse, amenaza a Hünkar con hacerlo.