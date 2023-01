Züleyha, harta de las mentiras de Hakan… ¡Le dispara!

Züleyha está totalmente disgustada con Hakan. La joven se llevó un fuerte chasco al descubrir su verdadera identidad. No quiere que él esté en su vida y le ha devuelto hasta el anillo de compromiso. ¡Quiere que se marche de Çukurova para siempre!

Sin embargo, Hakan sigue siendo socio de la compañía Yaman, por lo que Züleyha quiere comprarle su parte de las acciones de la empresa para recuperarla. Así podrá no tener más trato con Hakan… ¡Le quiere fuera de su vida!

Pero Hakan se ha negado a vendérselas, por lo que Züleyha, ha tomado una arriesgada decisión… ¡Le ha secuestrado y le ha amenazado! Quiere que firme los documentos que harán posible el traspaso de las acciones, pero él quiere seguir teniendo trato con ella. ¡Aun la quiere!

Züleyha, harta de sus historias, le ha apuntado con una pistola. Está desesperada, quiere que Hakan se vaya para siempre de Çukurova, no se cree nada de él y necesita que firme. “¿De verdad crees que me importa ese dinero?”, le ha dicho Hakan. Pero Züleyha no se cree nada, para ella él es un mentiroso.

Züleyha ha querido saber algo: “¿Crees que Demir merecía la muerte?” Hakan le ha explicado que él no le mató. Él llegó a Çukurova por venganza, quería humillarlo y dejarlo en la ruina, pero nunca matarlo. De hecho… ¡Dice la verdad! ¡Él no le mató!

El joven le ha recordado una vez más que la ama, pero Züleyha no le cree, quiere que firme ya: “¡No lo voy a hacer! ¡Dispárame!” Precisamente cuando iba a disparar, ha llegado Fikret, quien ha intentado impedir lo que iba a suceder... ¡Züleyha ha disparado a Hakan! Pero la bala, afortunadamente, solo le ha rozado… ¿Qué pasaría si le hubiera matado? ¿Qué pasará con las acciones firmará?