Züleyha le exige a Mehmet la verdad: “Necesito despejar todas mis dudas sobre ti”

Mehmet ha rescatado a Züleyha. Osan, el hijo de Çolak la había secuestrado. La joven se ha roto el pie y han intentado abusar de ella, quién sabe si no llega a irrumpir Kara lo que hubiera podido pasar.

Ahora que ya están en casa los dos más tranquilos, Mehmet la ha subido en brazos a su dormitorio. Y allí han tenido una importante conversación.

Züleyha le ha revelado todo lo que sabía sobre la muerte de Fekeli, y le ha confesado que está al tanto de que fue Abdülkadir, el socio de Mehmet, quien asesinó al hombre. ¡Mehmet se ha quedado de piedra!

A continuación, Züleyha le ha preguntado a su ex prometido que si tuvo algo que ver con el asesinato y si estaba al tanto. ¡Mehmet se ha enfadado! Él le ha dicho que no sabía nada de lo que había pasado, aunque en realidad, era mentira. Él sí sabía que Abdülkadir había matado a Fekeli, pero no se lo ha dicho.

La joven ha creído lo que le decía y le ha explicado que tiene que cubrirse las espaldas. “En Çukurova todos me pueden atacar y debo guardarme las espaldas”, le ha dicho. Acto seguido le ha pedido disculpas por dudar de él, y Mehmet le ha pedido que, si vuelve a pasar, lo hable con él primero antes de tomar decisiones… ¡Él le aclarará lo que haga falta!

¿Qué pasaría si Züleyha se enterara de su verdadera identidad? ¿Y si descubre que él ya sabía que Abdülkadir fue el responsable de la muerte de Fekeli?