Züleyha empieza su venganza contra Hünkar: “Fekeli llamó a casa para hablar con tu madre”

Mientras Züleyha y Demir se están arreglando, suena el teléfono. Demir contesta pero nadie responde al otro lado de la línea. Lo que no se imaginan es que la que ha llamado es Müjgan.

Züleyha supone que es Fekeli y se lo cuenta a Demir: “Ayer llamó Fekeli para hablar con tu madre. Preguntó que sí había llegado bien a casa”.

Pero Demir no puede creerlo. No acepta que su madre y Fekeli se estén viendo: “Te habrás equivocado, no puede ser”. Pero Demir irá a pedirle explicaciones a su madre.

Züleyha ha comenzado su venganza y usará todo lo que descubre en contra de Hünkar.