Züleyha, dispuesta a todo por recuperar a su hijo: “¿Por qué no os habéis casado?”

Züleyha, desesperada por ver a su hijo, se ha marchado de la mansión. Demir ha sugerido ir mañana a ver a Adnan, pero Züleyha no ha aceptado y ha decidido ir a verle por su cuenta.

Demir sigue a Züleyha, pero para su sorpresa su esposa se ha parado en el hospital. La joven se enfrenta a su marido delante de todos, incluidos Müjgan y Fekeli, que da la casualidad que está en el hospital.

“Estoy harta de tanta tortura, quiero a mi hijo”, grita Züleyha. Instantes después sufre un desmayo y Müjgan sale corriendo a atenderla.

Una vez recuperada, Züleyha le pregunta a Müjgan que a qué están esperando ella y Yilmaz para casarse: “¿Por qué no os casáis cuanto antes?”. La doctora no entiende el interés de Züleyha: “Igual lo que quieres es que no nos casemos.”.

