Züleyha descubre la verdad y se enfrenta a Demir: “Para mí no eres más que un criminal”

Hünkar llega a casa dispuesta a hablar con Demir después de saber que fue su hijo quien manipulo los frenos del coche de Yilmaz. Hünkar no soporta que su hijo le haya mentido: “Como pudiste mirarme a los ojos y mentirme”.

Aunque Hünkar y Demir se retiran de la mansión para hablar, Züleyha les sigue y escucha toda la conversación: “Así que fuiste tú el que lo hizo… ¡Casi morimos!”, le recrimina la joven.

Züleyha le dice que por eso estaba tan atento con ella en el hospital pero Demir la frena: “Eso lo hice porque te amo”. Züleyha, muy enfadada, no quiere escucharle: “De ahora en adelante no serás más que un asesino para mí que no duda en quitarme la vida”.

¡Madre mía la que se viene encima!