Züleyha le confiesa todo a Fikret y Fekeli: cree que ha matado a Ümit

Züleyha está desesperada. Demir desapareció después del asalto a la mansión Yaman y todavía no sabe nada de él.

Los culpables del ataque fueron Gümüşoğlu y sus hombres, pero sobre la desaparición del joven nadie tiene ninguna pista.

A esta desgracia se le añade otra. Züleyha se acaba de enterar de que han secuestrado al pequeño Adnan, y, cuando estaba desesperada por encontrar a su hijo, ¡ha llamado Ümit!

La doctora no ha dudado en contarle que es ella quien lo tiene, y a la joven le ha entrado mucha rabia. ¡No va a parar nunca! Ümit quiere saber dónde está Demir, y han quedado en verse para que le lleve hasta el lugar en el que se encuentra el joven.

Una vez allí, Ümit no ha querido devolverle a Züleyha a su hijo, a pesar de sus súplicas. La joven no ha podido aguantarlo… ¡Y le ha disparado a la doctora!

Züleyha no podía creerse lo que acababa de pasar y de momento ha ido a contárselo todo a Fekeli y Fikret. ¡Ha matado a Ümit!

Tío y sobrino no se podían creer lo que ha hecho la joven, pero ella estaba muy nerviosa por no haber visto a su hijo. Por más que le rogó que se lo dijese, Ümit no cedió. Además, asegura que la mató por error. ¡Ella no quería disparar, solo asustarla!

Pero no solo eso… Züleyha también ha descubierto que Ümit en realidad no está embarazada.

La joven está atacada, no puede ir a prisión. ¿Qué va a pasar con sus hijos? Fekeli y Fikret le han pedido que se calme, y el sobrino de Ali Rahmet se ha ofrecido a decir que ha sido él quien ha cometido el crimen, pero Züleyha no puede permitirlo…

Fekeli tampoco cree que sea la mejor solución, así que hay que buscar otra. ¿Qué van a hacer? ¿Irá Züleyha a la cárcel?