Züleyha amenaza a Müjgan: “No tendré piedad contigo, voy a destruirte”

Müjgan no ha logrado acabar con la vida de Züleyha. La doctora va a ver a la joven que ya ha despertado: “Me acuerdo de todo Müjgan”, dice Züleyha, pero Müjgan se hace la sorprendida e insiste en que ella intentó suicidarse.

“Tú y tu tía habéis inventado esa historia, ya nada me sorprende de ti”, señala Züleyha. No la sorprende que todos crean que fue ella misma quién se disparó después de escuchar a Müjgan.

Pero Züleyha no tiene miedo y advierte a Müjgan que va a pagar por todo el daño que la ha hecho: “Vas a pagar por cada cosa que has hecho, le enviaste esa película a Demir, me separaste de mis hijos y ahora has intentado matarme ¿crees que no te pasará nada?”.

Züleyha amenaza a la joven: “No tendré piedad contigo, buscaré la manera de hacerte sufrir lentamente, seré tu peor pesadilla, te destruiré”.

Züleyha está dispuesta a todo y quiere vengarse de Müjgan ¿Cuál será ahora su plan? La doctora intenta hacerse la dura, pero ¿tiene miedo de lo que Züleyha pueda llegar a hacerla?

