Yilmaz y Züleyha vuelven a poner en marcha su plan de fuga

Todo ha cambiado de la noche a la mañana en Çukurova. Tras el engaño de Müjgan, Züleyha no duda en encontrarse con Yilmaz para pedirle perdón por haber desconfiado de él.

El encuentro tiene lugar en su escondite y no en la pequeña mansión como estaba siendo habitual, y menos mal, porque Demir se percata de la ausencia de Züleyha y no duda en buscarla por toda la mansión.

Yilmaz y Züleyha se abrazan en cuanto se ven. Yilmaz acepta las disculpas de Züleyha y todos los momentos malos que estaban viviendo hace unos días, desaparecen. Yilmaz le cuenta a Züleyha que se divorciará de Müjgan: “No puedo seguir viviendo con ella, me llevaré a Kerem”, señala.

Züleyha no quiere separar a una madre de su hijo, pero Yilmaz piensa que lo que ha hecho no tiene perdón: “Por poco me convierte en asesino, amenacé a Fikret con un arma”, le cuenta el joven a Züleyha.

Ambos están de acuerdo en que ha llegado el momento de volver a recuperar sus planes de fuga, es la única forma que tienen para estar juntos: “Tú eres lo único que me importa en la vida”, señala Yilmaz.

“Juntos, hasta que la muerte nos separe”, señala. ¿Conseguirán escapar y ser felices de una vez por todas?