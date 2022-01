“Yilmaz es tuyo, nuestra historia pertenece al pasado”: La guerra entre Müjgan y Züleyha continua

Müjgan ha decidido comprobar por su cuenta que el pañuelo que encontró en el coche de su esposo no era de Züleyha.

Züleyha escucha a Müjgan hablar por teléfono. Müjgan la dice que pasa y ambas vuelven a enfrentarse: “Yilmaz es tuyo, deja de pensar que vas a perderlo”, dice Züleyha ante las acusaciones de la doctora.

Pero Müjgan está convencida de que su historia aún no ha terminado a pesar de las palabras de Züleyha: “Tú puedes engañar a todos pero a mí no me engañas. Sé que no has renunciado a Yilmaz ni por un segundo”.

Müjgan está seguro de que Züleyha se ve con su esposo a escondidas: “Estas completamente loca”, señala.

¿Conseguirá Müjgan la prueba del delito?