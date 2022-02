Yilmaz teme por la vida de Züleyha: “Abre los ojos, no puedo estar sin ti”

Hatip ha ido aireando que Demir ha envenenado a Züleyha y le cuenta a Fekeli y a Yilmaz que la joven está muy grave en el hospital.

Yilmaz no duda en ir a verla. Está desesperado, Züleyha se encuentra en estado crítico y puede que no supere la noche. El joven consigue que le dejen pasar para a ver a Züleyha, se sienta a su lado, la agarra su mano y susurra: “Mi vida, aquí estoy. Abre los ojos por favor, si te vas no podré seguir viviendo”.

Yilmaz, con lágrimas en los ojos, dice en voz baja a Züleyha, que se encuentra inconsciente, que si algo llegará a pasarle no lo soportaría: “Viviremos juntos, o moriremos juntos. Sea como sea el destino estaremos juntos”.

Por otro lado, uno de los empleados le cuenta a Demir que Hatip ha afirmado que él ha sido la persona que ha envenenado a Züleyha. El joven pregunta por el estado de su esposa, a pesar de todo lo sucedido, la sigue queriendo.

Müjgan, que ha vuelto a trabajar al hospital, descubre a Yilmaz saliendo de la habitación de Züleyha. A Müjgan la da un vuelvo el corazón, sigue enamorada de Yilmaz, sin embargo, por miedo a perderle, se irá sin decir ni una palabra.

