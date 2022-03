Yilmaz le pide a Züleyha que no se rinda: “Si me rechazas ahora, me romperé en pedazos”

La joven le hace saber a Yilmaz que no quiere marcharse si eso supone separar a Müjgan de Kerem Ali: “Es un infierno no tener a tus hijos cerca, no se lo deseo a nadie, si quiera a mi peor enemigo”, señala.

Yilmaz intenta tranquilizarla y asegura que la protegerá: “Pero Müjgan sí sufrirá, si nos vamos y dejamos a una madre destrozada, ¿seriamos muy diferentes de un hombre cruel como Demir?”, pregunta la joven.

Züleyha le pide que no huyan y que busquen otra solución ¿y si se divorcian de sus respectivas parejas? Yilmaz lo ve claro, pero Züleyha duda que Demir vaya a darle el divorcio.

Yilmaz le pide a Züleyha que no se rinda: “Si me rechazas ahora me romperé en mil pedazos. O conseguimos que nos den el divorcio o cogeremos a los niños y nos iremos de aquí”, señala Yilmaz que asegura que no ha dejado de pensar ni un segundo en ella.

¡Necesitamos un final feliz entre Yilmaz y Zülyha!