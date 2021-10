Yilmaz a Fekeli: “Alguien quiere aprovecharse de la enemistad entre Demir y yo”

Çengaver y su familia han ido a cenar a casa de Fekeli. Lo cierto es que poco a poco está surgiendo una amistad entre los tres y Çengaver ya no quiere saber nada de Demir.

Delante de toda la familia, Çengaver felicita a Yilmaz por su comportamiento en la revuelta con unos trabajadores. Algo que Yilmaz aún no había contado a Müjgan y a Fekeli.

Çengaver cuenta lo que sucedió: “Demir no puede aceptar que Yilmaz sea su socio y envió a sus hombres a echar de su casa a la gente del lodazal”.

Pero Yilmaz confiesa que Demir no tuvo nada que ver en el asunto: “Demir no es de mi agrado pero no fue él quien lo ordenó”, afirma.

Y es que hay algo más… parece que alguien quiere aprovecharse de la enemistad entre Yilmaz y Demir.

