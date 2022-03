Yilmaz se despide de Fekeli antes de escaparse con Züleyha

Ha llegado el momento más esperado: Yilmaz y Züleyha van a fugarse, ya lo tienen todo preparado, lo único que esperan es que todo salga bien y puedan marcharse de Çukurova para siempre.

Húnkar es la única persona que lo sabe, ni si quiera Yilmaz se lo ha contado a su padre. El joven va a ver a Fekeli, será la ultima vez, pero él no lo sabe o al menos eso cree.

Yilmaz agradece todo lo que ha hecho por él, nunca podrá pagarle toda la ayuda que Fekeli le ha brindado: “Me has enseñado bien, siempre serás mi padre”, señala.

El joven llora de emoción y se abraza a Fekeli, que no sabe muy bien que es lo que pasa: “¿Hoy estamos celebrando algo y no me he enterado?”, señala Fekeli.

Yilmaz intenta quitarle hierro al asunto: “¿Tiene que ser un día especial para abrazarte?”, dice sonriendo.

Fekeli no se imagina que Yilmaz está a punto de marcharse para siempre.

¿Lo conseguirán?