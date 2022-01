Yilmaz se derrumba ante la idea de perder a su hijo

Yilmaz vive una mezcla explosiva de sentimientos: Su hijo ha nacido pero las cosas no han salido como esperaban. El pequeño ha sido sietemesino y los médicos temen por su vida, no saben si sobrevivirá.

Sabahattin le cuenta la situación a Yilmaz y a Fekeli y el joven rompe a llorar: “Asegúrate de que viva, por favor”. Müjgan también está rota de dolor y Züleyha trata de animarla, pero la joven solo recibe desprecio por parte de la doctora.

Müjgan ve las cosas injustas. Ante la dura situación que atraviesa Yilmaz, Demir y Hünkar no dudan en animarles. A pesar de que son enemigos este trance no se lo merece nadie y no dudan en darle su apoyo.

La rivalidad entre ellos ha quedado a un lado… al menos por ahora.

¿Sobrevivirá el hijo de Müjgan y Yilmaz?