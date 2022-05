Ümit se presenta en sociedad y conoce a Züleyha y a Sevda

La llegada de Ümit está causando sensación en todo Çukurova. Demir fue el primero en conocerla cuando se encontraron en la carretera y él la ayudó a cambiar la rueda del coche que había pinchado. Enseguida se creó una bonita conexión entre ellos que fue palpable horas después en un restaurante, donde se dedicaron varias miradas cómplices.

Por otro lado, Ümit es la nueva directora adjunta del hospital de Çukurova, y le ha quitado así el puesto al que aspiraba Müjgan. La joven estaba actuando de directora en funciones, y no se imaginaba que fueran a meter a otra persona en su lugar.

Además, su primer encuentro con Ümit no ha ido muy bien. Müjgan no sabía quién era ella y se puso a contarle su disgusto ante el cambio de director… Aunque le pidió perdón en cuanto se enteró… No es la mejor manera de empezar con el nuevo jefe, ¿no?

Ahora, Ümit ha decidid acudir al club de Çukurova para conocer a la alta sociedad del pueblo. Aunque al inicio le han denegado el paso, Demir ha conseguido que entrara como invitada suya. Todo el mundo se ha sorprendido mucho de que se conocieran y de la complicidad que había entre ellos… Incluso la propia Züleyha no se lo esperaba.

A Ümit le han presentado a Sermin y también a Züleyha, y cuando le han presentado a Sevda… La joven se ha quedado blanca, pareciera que ambas ya se conocían, pero Sevda se ha presentado como si fuera la primera vez que se viesen…

¿De qué se conocen Ümit y Sevda? ¿Ha pasado algo para que la cantante fingiera en público?