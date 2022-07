Ümit se marcha de Çukurova ante la negativa de Sevda de ayudarle a conseguir a Demir

Sevda ha dormido en la calle tras su discusión con Ümit. La joven le pidió que le ayudara a separar a Züleyha y Demir, pero Sevda le dijo que no lo haría…

Ante la negativa de su madre a ayudarla, Ümit ha tomado una decisión drástica: se va de Çukurova. Su madre, que estaba en la puerta de la casa de Ümit, se ha preocupado por lo que iba a hacer su hija, que dice no querer hablar más con ella.

“No sabes lo que es ser la otra mujer, no quiero que tú lo seas”, le ha dicho Sevda a su hija, que ha recalcado que Ümit no merece tener ese papel toda la vida. Ümit, sin embargo, lo tiene claro: ella no se conforma con ser la otra mujer.

Aunque Ümit ha tratado de desviar la conversación, su madre ha insistido y ha intentado disuadir a su hija de su intención de romper la relación entre Demir y Züleyha. “Debes aceptar que ese hombre no te quiere”, le ha dicho Sevda.

Ümit no conseguía reaccionar a las palabras de su madre, que solo quiere protegerla y evitar que su hija siga sufriendo. Le ha pedido que confíe en ella. “Te mereces tener tu propia familia”, le ha dicho.

La joven doctora ha insistido: “La vida sin Demir no me importa”. Ümit le ha asegurado a Sevda que Züleyha no ama a Demir, sino a Yilmaz.

Sevda, desesperada, le ha propuesto a Ümit irse juntas lejos de Çukurova, pero ella le ha respondido que si no la va a ayudar a romper la relación entre Demir y Züleyha prefiere no volver a verla. “Si de verdad quieres que sea feliz, esto es todo lo que tienes que hacer. Adiós”, ha sentenciado Ümit. ¿Cambiará Sevda de opinión y ayudará a su hija?