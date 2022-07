Ümit, ¿doble rasero? ¡La joven alerta a Demir de la existencia de las fotografías!

Ümit estaba dispuesta a arruinarle la vida a Demir. Después de que éste la rechazara, la joven, despechada, se alió con Fikret para destruir a Demir de una vez por todas.

Así consiguió atraerle a su casa con una excusa y Fikret los fotografió juntos. Querían mandarle esas imágenes a Züleyha y así romper su relación.

Sin embargo, nada ha salido como ella esperaba. Sevda interceptó el sobre con las fotografías y se lo echó en cara, y todo derivó en una dura verdad que ha salido a la luz…Züleyha estuvo a punto de verlas, pero Müjgan consiguió impedirlo... ¡Faltó muy poco!

Ahora Ümit ha intentado quedar con Demir por todos los medios. La joven le ha citado ya que tenía una importante cosa que decirle… ¡Y le ha enseñado las fotografías! Demir se ha quedado en shock al verlas.

Ümit se ha hecho la loca y le ha dicho que no sabía quién las había hecho: “No puede vernos nadie así”. Demir ha reconocido el día en el que se realizaron las fotografías, y le ha preguntado a quién le pidió que las hiciera. Ümit le ha mentido: “Yo no soy tu enemiga, no tengo nada que ver”.

Demir ha caído en la cuenta de que entonces, solo una persona le puede hacer eso, y es Fikret… ¿Es que sigue en Çukurova? ¿Ahora quiere perjudicar su matrimonio con Züleyha? Pero Ümit, sí se ha aliado con Fikret… ¿por qué le enseña las fotos a Demir? ¿Qué pretende lograr con ello? ¡Hay muchas cuestiones sin respuesta!

