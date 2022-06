Ümit le despeja el camino a Müjgan con Fikret: "Haríais muy buena pareja"

Ümit está decidida a cambiar su relación con Müjgan. Tras pedirle disculpas sobre cómo fue su abrupta contratación en el Hospital de Çukurova, la joven le pidió a Müjgan empezar de cero y tratar de ser amigas.

Así ambas, han tenido hoy su primera salida como amigas: ¡Se han ido juntas a cenar a un restaurante!

Müjgan desde el primer momento ha estado más incómoda, pero Ümit no ha parado de hacer esfuerzos para que ambas estuvieran en sintonía. Y había un tema claro que debían sacar para conseguir no tener ninguna rencilla, y eso era Fikret.

Ümit le ha asegurado a Müjgan que ella no tiene nada con Fikret y que por lo que ella sabe Fikret no tiene ninguna relación con ninguna chica, salvo con ella. La doctora Kahraman ha animado a Müjgan a tener una relación con Fikret, y sobre todo, a no tener miedo, ya que piensa que Fikret la va a cuidar y a proteger siempre. "Tendríais una muy buena relación", le ha dicho.

Müjgan ha agradecido mucho las palabras de Ümit, ya que se ha quedado más tranquila. Müjgan ha reconocido que: "Es la primera vez en mucho tiempo que puedo sentarme con una amiga y charlar".

Ambas han pasado muy buena noche, ¿repetirán?

