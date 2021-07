El ultimátum de Gaffur a Saniye tras el incidente con Züleyha: “Ve allí y discúlpate con la señora o se acabó”

Fadik y Gaffur regresan a casa tras haber suplicado el perdón de Züleyha, sin embargo, todavía no está todo solucionado, pues falta Saniye. Esta no quiere dar su brazo a torcer y alega con la cabeza bien alta que no piensa pedir perdón a Züleyha por la pelea del otro día.

Gaffur insiste en que debe hacerlo o de lo contrario se irán todos a la calle. Cuando ve que su esposa no responde ni a las suplicas de Fadik y Gülten ni a sus reproches, decide echarla de casa si no va a pedir perdón a la señora.

