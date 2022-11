La tristeza de Fikret ante su inminente compromiso con Betül: "Voy a ser infeliz"

Fikret está pasando por un momento amargo. El joven ha reconocido que está perdidamente enamorado de Züleyha, sin embargo, sabe que no tiene ningún futuro con ella, tal y como le ha recordado su amigo Çetin. Ella es su cuñada y no sería apropiado.

Además, el joven es consciente del acercamiento que ha tenido ella con Mehmet Kara, a quien no soporta. ¡Y se muere de celos! En varias ocasiones han llegado a las manos. Fikret está haciendo todo lo posible por desenmascararlo ya que no se fía de él. De hecho, cree que es traficante de drogas, ya que ha encontrado varios fardos en los camiones Yaman y cree que son de él. Pero Züleyha no le ha creído.

Ahora tiene un nuevo problema, y es que se ha visto forzado por su tía y su familia a casarse con Betül, una Yaman. El joven pasó ratos agradables con ella, sin embargo, no la ama. Se ha desahogado con Çetin y le ha expresado el poco ánimo que tiene por el compromiso. Él ha intentado animarle: "Llegarás a quererla". Su amigo cree que con el matrimonio ambos conseguirán ser felices, pero Fikret está muy negativo... ¡Y no para de pensar en Züleyha! "Si Mehmet un día le hace daño a Züleyha me moriría... ¡No podría soportarlo!", ha dicho Fikret. ¿Qué pasará ahora? ¿Se casará con Betül? ¿Logrará olvidar a Züleyha?

¡Dale al play y no te pierdas este importante momento entre los amigos!