El tremendo enfado de Demir al enterarse de que Fikret ha publicado una carta contando toda la verdad sobre los Yaman

Demir ya se ha enterado de que su hermanastro es Fikret. E incluso el joven se ha enfrentado a él y le ha revelado toda la verdad del pasado de su familia...

Después de su discusión con Züleyha al enterarse de que ella le había escondido parte de la verdad de Fikret, Demir estaba más tranquilo, ya había hecho las paces con su mujer.

Sin embargo, mientras desayunaban, Demir ha leído en el periódico una carta que ha publicado Fikret para contar la verdad a toda Çukurova. ¡Se ha quedado blanco! Züleyha y Sevda que le observaban no han podido no sobresaltarse... Fikret, en la carta contaba que Adnan Yaman era su padre y que Demir era su hermano, y que ambos no tenían buena relación...

¡Demir no podía ocultar su ira! ¿Cómo se había atrevido Fikret a publicar eso? Fikret ha dado un paso más en su venganza contra Demir, y ha conseguido sacarlo de quicio.

Züleyha y Sevda han intentado calmarlo, pero no ha servido de nada. Demir se ha montado en el coche y se ha ido a por Fikret...¿Qué le va a hacer?

