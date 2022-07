Sevda reconoce sus fallos del pasado ante Ümit: “Cometí un error”

Sevda acaba de descubrir que Ümit es su verdadera hija, Ayla. La joven lo sabía desde el momento en el que la conoció, sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando se lo ha confesado enseñándole una foto de ellas, cuando Ayla era un bebé…

Sevda se quedó en shock, de hecho, sufrió un infarto tras recibir la noticia.

La mujer ha intentado hablar con ella, pero Ümit está cerrada en banda. Ha descubierto que Sevda nunca la quiso, y, sobre todo, nunca la buscó, por lo tanto, con ella no tiene nada de lo que hablar.

Ümit pasó una infancia traumática sin madre y tiene mucho dolor acumulado… Sevda ha intentado darle explicaciones, la mujer mantiene que le arrebataron el bebé de sus brazos. Ella dice que el padre de Ümit desapareció con la pequeña Ayla y nunca los volvió a ver. La abuela de Ümit nunca la aceptó porque era cantante… ¡Pero Ümit no se cree nada de eso!

Cuando Ümit se fue, Sevda se quedó en el hospital hecha polvo. Hacía muchísimos años que no veía a su pequeña y le ha cambiado la vida al verla. Sermin la encontró en la puerta del hospital tirada llorando… Está claro que su estado de salud sigue siendo delicado.

Sevda ha ido a ver a Ümit a su casa, y cuando ésta se disponía a entrar, la ha abordado al grito de: “¡Ayla!” Pero a Ümit no le ha hecho ninguna gracia verla por ahí y la ha intentado echar de su casa en cuanto la ha visto.

“¿Qué puedo hacer para que me escuches?”, le ha implorado Sevda, pero Ümit le ha dicho que no quiere escuchar sus mentiras… Sevda le ha asegurado que durante todos esos años ha pensado cada segundo en ella, pero Ümit no se lo cree. “Tienes que creerme, he llorado por mi hija todos estos años”, le ha dicho con lágrimas en los ojos.

Pero Ümit se ha mantenido firme, no quiere saber nada de Sevda ni de sus explicaciones, está demasiado dolida con ella… De hecho, le ha pedido que nunca más la llame Ayla, ya que su nombre es Ümit. No se cree que Sevda la buscara, y aunque ella le ha asegurado que hizo todo lo que estaba en su mano por encontrarla, Ümit reniega de creérselo.

Sevda le ha pedido un abrazo, pero Ümit ha terminado por echarla, no quiere saber nada de ella… ¿Conseguirá Sevda que Ümit la perdone en algún momento?

