Sevda aconseja a Demir que deje ir a Züleyha: “Divórciate de ella”

Demir está destrozado por la traición de Züleyha. El joven ha descubierto que su esposa pensaba huir con Yilmaz con sus hijos y ha logrado evitar que se marche para siempre.

Demir lleva a Züleyha y los niños a casa de Sevda. Allí, Demir estalla contra su esposa, ha estado a punto de abandonarle. Sevda interviene para defender a la joven y tranquilizarle, no va a permitir que vuelva a separarla de sus hijos.

Tras una fuerte discusión, Demir se intenta tranquilizar en el patio. Sevda se acerca y habla con él: “¿Cómo esperas que Züleyha te ame si la haces daño?”, pregunta.

El joven no sabe qué hacer con su matrimonio, pero Sevda le ha dado un importante consejo: “No le has a tu mujer lo que tu madre le hizo a tu padre. Pide el divorcio, no la atormentes, deja que se marche”, señala.

Sevda le ruega que si de verdad la ama no puede separarla de sus hijos. Debe ser Züleyha quien elija con quién quiere compartir su vida.

Demir le promete a Sevda que no hará daño a nadie y decide marcharse sin saber que Züleyha lo ha escuchado todo.

¿Será capaz Demir de dejar marchar a Züleyha?