Sermin descubre que Müjgan intentó acabar con Züleyha

Gülten regresa a la mansión después de hacer unos recados por el pueblo. Al volver le cuenta a Züleyha todo lo que Behice ha ido diciendo de ella. La joven está dolida y enfadada por los comentarios que se difunden sobre su amiga.

Sermin llega en ese momento a la mansión para visitar a Züleyha. La sobrina de Hünkar sube por las escaleras y llega hasta la habitación. Se queda detrás de la puerta donde escucha la conversación que Gülten tiene con Züleyha: “Lo dijo sin remordimiento alguno, miente, aunque sabe que su propia sobrina te disparó”, se oye.

“Si yo fuera Behice y si mi sobrina hubiera intentado matar a alguien no podría aparecer el publico, pero nadie sabe el tipo de monstruo que es Müjgan”, añade Gülten. Sermin se queda de piedra, acaba de descubrir que Züleyha no se suicidó, si no que Müjgan intentó acabar con ella.

Züleyha le insiste a la empleada que nadie debe saber que Müjgan le disparó, que será su secreto… pero ya es tarde. Sermin ha escuchado todo y regresa al principio de las escaleras para fingir que no ha escuchado nada… ¿Qué hará con la información que acaba de averiguar?

¡Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!