¡Seher lo tenía todo planeado!: “El padre de mi bebé será un hombre rico”

Demir tiene un grave problema. Seher se ha metido en su cama una noche en la que había bebido de más. La sirvienta ha aprovechado para hacer creer a Demir que se han acostado.

Demir no recuerda nada pero está convencido de que no pasó nada entre ellos. Él siempre ha sido muy cuidadoso con las mujeres y no podría hacerle eso a Züleyha. ¿Se emborracho Demir o Seher lo planeó todo?

Hace unos días Seher se encontraba mal. Tenía náuseas… ¡Se ha quedado embarazada de Gaffur! Pero ese no era el objetivo de Seher: “El padre de mi bebé será un hombre rico, papá Demir”.

