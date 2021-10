Seher cuenta su versión a Hünkar: “Me siento muy avergonzada”

Demir y Ercüment le han contado a Hünkar lo que pasó con Seher. La matriarca de los Yaman va a hablar con la criada para escuchar su versión de los hechos.

Seher cuenta a la señora lo que pasó sin parar de llorar: “Mi vida se ha terminado, me siento tan avergonzada”, confiesa.

La joven asegura que no le quitó nada a Demir, que había bebido mucho y que no podía levantarse: “Le ayudé para que no se cayera, me pidió que lo acostará y lo hice”, señala. También cuenta que Demir la agarró del brazo y la atrajo hacía él.

Lo cierto es que a Hünkar hay cosas que no le cuadran: ¿Por qué Seher se quedó a dormir con Demir? ¡No te lo pierdas en el vídeo!