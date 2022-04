Saniye no soporta que Sevda ocupe el lugar de Hünkar: “Márchate de aquí”

A pesar de los esfuerzos de Saniye para que todo en la mansión siga adelante sin la señora Hünkar, lo cierto es que está rota y más desde que Sevda llegó a la mansión dispuesta a ocupar el vacío que dejó la señora.

Saniye no puede ocultar sus caras largas cada vez que ve a Sevda. Su relación no mejora y todo explota cuando Saniye descubre a Sevda en el invernadero de Hünkar, regando las plantas. Saniye pide que se marche de allí.

Pero Sevda, cansada de su actitud, se enfrenta a ella cuando la pide que se vaya: “Quiero que cuides tus palabras y tu tono de voz la próxima vez que hables conmigo”, señala.

Saniye no retrocede, ella lleva en la mansión 15 años y, aunque Sevda cuente con el apoyo de Züleyha, no quiere que la cantante ocupe el puesto de Hünkar: “Estoy protegida por Demir Yaman, si no fuera importante para él no me habría cuidado tanto durante 20 años. Acostúmbrate, no me voy a marchar”, señala.

¡Momentazo entre Saniye y Sevda en ‘Tierra Amarga’!