Saniye amenaza a Hatip tras descubrir la verdad: “Aléjate de mi familia”

Saniye ha descubierto que Gaffur vendió sus joyas para pagar a Hatip. El hombre ha tenido que contarle a Saniye toda la verdad: que le robaron y que Hatip le prestó el dinero que era de Hünkar.

Saniye no se deja pisotear y no le gusta nada el trato que Hatip tiene con Gaffur así que no duda en ir a verle a su despacho para dejarle las cosas claras: “Pagaremos nuestra deuda pero deja a Gaffur al margen”, señala.

Hatip piensa que Gaffur es un hombre afortunado por tener a su lado a una mujer como Saniye: “Pagaremos nuestra deuda juntos, pero si sigue pegado a su espalda como una sanguijuela ese dinero lo verás”, añade.

La joven no duda en amenazarle tras ver cómo se comporta con su marido: “Aléjese de él, de mi casa y de mi familia”.

¡Qué grande es Saniye!