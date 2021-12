El regalo de bienvenida de Züleyha a Müjgan

Züleyha no esperaba que Yilmaz y Müjgan se mudaran a la pequeña mansión. La joven decide ir a ver a Müjgan y hacer un regalo de bienvenida a pesar de saber que está en el punto de mira de todos en la casa.

Müjgan se sorprende al verla: “¿Enserio solo has venido a traer esto?”, pregunta. Züleyha dice que ahora son vecinos y que no porque Yilmaz y Demir sean enemigos, ellas también tengan que serlo.

“Tal vez tú no quieres ser mi amiga Müjgan”, señala. Pero Müjgan tiene claro que para ella no es problema que Yilmaz fuera su exprometido. Ahora el futuro es con ella y no con Züleyha.

¿Podrán llegar a ser amigas?