¡El reencuentro más esperado!: Demir y Züleyha, cara a cara de nuevo

Züleyha decidió salir de Çukurova nada más se enteró de la infidelidad de Demir. La joven estaba muy decepcionada, y no quería seguir junto a un hombre que no le era fiel.

En cuanto se enteró, Demir fue tras ella, pero no logró alcanzarla para intentar detenerla. Por eso, comenzó a investigar para así descubrir a dónde se había ido. Su primera opción fue hablar con Gülten, que decidió proteger a Züleyha. Después fue a ver a Sadi, que trató de confundir al joven para que creyese que su mujer estaba en Londres.

Sin embargo, el viaje de Züleyha ha durado poco. Cuando Sevda estaba hablando por teléfono con Demir, una piedra rompió la ventana. Estaba envuelta en un papel en el que ponía que alguien las había visto enterrando un cadáver la noche del asalto a la mansión. La cantante se asustó mucho, y decidió ir a Chipre para hablar con la joven.

Esto hizo que Züleyha adelantara su vuelta a Çukurova, y una vez en la mansión… ¡se encontró con Ümit y Demir! La joven no daba crédito, y los echó a los dos de casa.

Demir ha prohibido que la doctora vuelva a pisar la mansión Yaman, y, tras el encontronazo, ha vuelto dentro para tratar de hablar con su mujer. ¡No se habían visto aún desde que Züleyha conoció todo sobre su infidelidad!

Züleyha sigue muy decepcionada con Demir. Ümit acaba de revelarle que el joven le pidió casarse con ella, aunque él ha intentado convencerle de que es mentira.

“¿Por qué no te has ido con ella?”, le ha preguntado Züleyha. Demir le ha respondido que él la quiere a ella y que está muy contento de que haya vuelto. La joven no quiere ni que se acerque y mucho menos escuchar sus explicaciones.

Züleyha le ha dicho que le dará lo que él quería: el divorcio. Así Demir podrá irse con Ümit sin más ataduras. Él ha insistido en que cometió un error y que, cuando lo hizo, los dos jóvenes eran extraños viviendo juntos. Ahora está enamorado y no lo repetiría.

La joven lamenta que Demir no se lo haya contado. ¡Le ha mentido a la cara! Züleyha hubiera sido capaz de perdonarlo si él no hubiera actuado así… ¿Será capaz de hacerlo ahora?