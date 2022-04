Tras el intento de fuga de Yilmaz y Züleyha, las cosas están cambiando mucho en el rancho y en la mansión Yaman. Por un lado, Fekeli ha perdonado a Yilmaz, por lo tanto, ha tenido que poner paz en su casa a su regreso.

La solución a la que ha llegado Fekeli, ha sido que su nieto, Kerem Ali, junto a Müjgan y Behice sigan viviendo en el rancho amparados por su protección. En ese caso, es Yilmaz quien va a irse a vivir fuera de la casa. El joven podrá visitar a su hijo tanto cuanto le plazca, pero no le alejará de su madre.

Por otro lado, el divorcio entre Müjgan y Yilmaz es inminente. El joven está enamorado de Züleyha, y quiere estar a su lado.

Ante este panorama incierto, la astuta Behice ha decidido visitar en su fábrica a Fekeli, para hablar de las condiciones del divorcio. La tía de Müjgan quiere asegurar que algunos de los bienes de Yilmaz le corresponderán a la que todavía es su esposa.

Fekeli ha adivinado sus intenciones desde el primer momento, y no le han gustado nada las pretensiones de Behice. “No hay nada a nombre de Müjgan”, señala Behice, y añade: “Preocuparse no basta, hay que actuar rápido”.

Behice desconfía de Fikret, cree que, si a Fekeli le pasa algo, Fikret no compartirá sus bienes con ellas. Esto ha sido el colmo para Fekeli, no está dispuesto a escuchar más tonterías de Behice: “Si me estoy conteniendo es porque usted es la tía de Müjgan, mientras yo viva no les faltará de nada y cuando muera ya se enterará de cómo voy a protegerlos”.

Fekeli le pide a Behice que no caiga más bajo y cese de decir cosas sin sentido por su boca, él protegerá a Müjgan y Kerem Ali: “No agote más mi paciencia”, le amenaza el hombre.

¡Dale al play en el vídeo de arriba y no te pierdas este tenso momento!