El dolor que se vive en la mansión tras la muerte de Hünkar es desolador. Ahora todo es gris, todos lloran su pérdida, es difícil aceptar que Hünkar ya no volverá.

Mientras Yilmaz y Fekeli buscan a Hünkar en el bosque, Fikret llega con muy malas noticias: “Lo siento mucho tío”, señala. No hace falta decir mucho más para saber lo que sucede. Fekeli cae al suelo, Hünkar, el amor de su vida ha muerto.

Fekeli va a la mansión. Todos lloran su partida. Sube las escaleras hasta el dormitorio de Hünkar y todo su mundo se desmorona al ver a su amada en la cama, sin vida. Fekeli se abraza a Demir y expresa su dolor arrodillado junto a la cama Hünkar.

Sus lágrimas no dejan de caer: “¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Por qué te has ido?”, pregunta. “Mi vida acaba porque me has abandonado, no puedo existir sin ti”, continúa diciendo con un llanto desgarrador.

En la habitación de Hünkar también está Demir. Züleyha está junto a él, con lágrimas en los ojos y apoyada en sus rodillas. No hay palabras para describir el dolor que sienten por la muerte de Hünkar.