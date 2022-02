Müjgan pierde la partida contra Behice: “Todo lo que ha ocurrido es culpa tuya”

Fekeli y Yilmaz se han marchado a buscar a Züleyha tras darse cuenta de que la joven se ha llevado el arma de Fekeli: ¿Qué va a hacer? ¿va a matar a Demir?

Behice y Müjgan se quedan solas en el rancho de Fekeli. Ambas mantienen una conversación muy intensa. Behice está harta de las tonterías de Müjgan y ya no sabe que más hacer para que entre en razón: “Has logrado acabar con mi paciencia. Estoy harta de tus teorías y de que repitas las mismas cosas una y otra vez”, señala.

Müjgan siente que su tía ya no quiere apoyarla: “Yo no defiendo a Züleyha, quise que fueras feliz, pero lo has echado todo a perder ¿qué pasa si Züleyha se suicida? ¿Y si decide matar a Demir? Todo es culpa tuya”, sentencia Behice.

La doctora no puede creérselo y Behice continúa "cantándole las cuarenta" a su sobrina: “Has sido injusta con Yilmaz. Todo lo que ha pasado es culpa tuya”, añade.

Müjgan tiene a todos en su contra, pero lo cierto es que ella sola se ha buscado está situación. Está a punto de perder a su familia y ya no hay marcha atrás.