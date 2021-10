Müjgan impide que Yilmaz se enfrente de nuevo a Demir

Çengaver ha ido a visitar a Yilmaz porque se ha enterado que fue Demir quien realmente intentó matar a Fekeli y no la persona que está en prisión.

Cuando Çengaver le cuenta la noticia a Yilmaz, el joven sale disparado, dispuesto a acabar con Demir. Müjgan está con él e intenta evitar que cometa una locura.

Yilmaz coge el coche y pone rumbo a la mansión de los Yaman: “Uno de los dos morirá hoy”. Müjgan le sigue con su vehículo y le frena: “No te lo voy a permitir, ¿Quieres volver a la cárcel?”, le pregunta la doctora.

La pareja empieza a discutir en mitad de la carretera. Yilmaz quiere vengarse. Así que a Müjgan no le queda más remedio que amenazarle: “Si te vas ahora a buscar a Demir, me iré de tu vida. No estaré cuando vuelvas”. Lo cierto es que la doctora tiene miedo de que Yilmaz salga herido de nuevo.

¿Qué hará Yilmaz? ¿Dejará de lado la venganza por Müjgan?

