Müjgan graba el encuentro entre Yilmaz y Züleyha

Yilmaz llega a la cabaña para encontrarse con Züleyha. Nada más verle, Züleyha le pregunta a Yilmaz si es verdad que él mató a Ecrüment.

La joven tiene lágrimas en los ojos y Yilmaz la hace un gesto de cariño. Lo que ninguno de los dos se imagina es que Müjgan está grabando su encuentro.

Yilmaz le cuenta toda la verdad a Züleyha: “Ecrüment abusó de Gülten. He vuelto a matar por lo mismo, empiezo a creer que es mi deber en el mundo”, señala.

Züleyha empieza a llorar pero el joven la tranquiliza: “No me arrepiento de lo que he hecho. Esta vez llegué tarde y no conseguí salvarla”.

Ambos se abrazan y Müjgan desde la ventana lo graba todo. No quiere que nadie la vuelva a tomar por loca y ahora tiene la prueba del delito.

¿Qué hará con ella?

