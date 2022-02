Müjgan se enfrenta a Züleyha al regresar a la hacienda: “No has perdido el tiempo”

Mügjan ha llamado a la mansión para decirle a su tía que en unas horas se iba a Estados Unidos con su hijo. Behice le cuenta todo lo que ha sucedido y la advierte que Züleyha está viviendo en casa de Fekeli.

Además, Behice la hace saber que ella es la única culpable de que Yilmaz se acerque mucho más a Züleyha. Las palabras de Behice hacen cambiar los planes de Müjgan que decide regresar a casa de Fekeli.

Hasta allí llega con el pequeño Kerem Ali. Fekeli la da la bienvenida, aunque admite que estaba muy preocupado por ella y por el pequeño. La doctora sabe que Züleyha está en esa casa y no duda en ir al salón para enfrentarse a ella.

“Vaya, mira a quien tenemos aquí. Veo que no has perdido el tiempo, Züleyha”, dice Müjgan. Züleyha le da las gracias a Fekeli y se marcha, pero este se lo impide: “De aquí no se va nadie”, apunta.

Müjgan sigue muerta de celos y más ahora que Züleyha está con ellos: “Si estamos metidos en este desastre es que por no has olvidado a Yilmaz”, dice Müjgan.

Züleyha se muerde la lengua ante las acusaciones de la doctora. Finalmente, Yilmaz agarra del brazo a su esposa y se la lleva a la habitación.

Müjgan hace que todos pierdan la poca paciencia que les queda.

