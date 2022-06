Müjgan se derrumba al descubrir la verdad sobre Fikret: “Soy el hijo bastardo de Adnan Yaman”

La doctora sale de trabajar y ve a Fikret en actitud muy sospechosa por las calles de Çukurova. Müjgan decide seguirle, sabe que algo está ocultando y puede que sea el momento de averiguarlo. Y no se ha equivocado.

Müjgan llega hasta el despacho que Fikret tiene alquilado en el pueblo dónde guarda información importante de su pasado.

La joven llama a la puerta y Fikret se queda muy sorprendido al verla. Müjgan sigue convencida de que no pueden ser felices por culpa de la exnovia de Fikret: “Nada de esto tiene que ver contigo, de verdad”, señala el joven.

Pero para Müjgan ya es tarde. Está enamorada de Fikret y no quiere perderle: “Todo tiene que ver conmigo. Sentí que el mundo se detuvo cuando me miraste, pensé que no soportarías la tristeza de mis ojos… pero ahora me has causado demasiado daño, ¿por qué me hiciste confiar?”, señala la joven.

Y es que Müjgan se siente engañada. Fikret no la ha dejado sola, ella se ha enamorado y ahora, a pesar de que Fikret le ha confesado que está enamorado, también le ha dicho que no pueden estar juntos.

Fikret le pide a Müjgan que se marche, que ya hablaran de todo esto en casa, pero la joven se siente en la silla y ve una caja llena de papeles. A la doctora la puede la curiosidad y coge uno de ellos: “Fikret, ¿Tú has expuesto las cartas?”, pregunta sabiendo la respuesta.

El joven ya no lo oculta: “Sí, he sido yo. Este soy yo Müjgan, el hijo bastardo de Adnan Yaman, ¿no me estaba pidiendo que fuese sincero contigo? Pues está es la triste realidad”, señala.

¿Qué hará Müjgan ahora que ha descubierto que Fikret y Demir son hermanos?