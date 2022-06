Müjgan, arropada por Fikret, se despide de Behice para siempre: "Te perdono por lo que hiciste por mí cuando era pequeña"

Müjgan, acompañada por Fikret ha viajado hasta Estambul para darle sepultura a su tía Behice.

Tras la muerte de Behice donde se descubrió toda la verdad sobre sus malvadas acciones, la joven está pasándolo muy mal. Fekeli le pidió que el cuerpo de su tía no se enterrara en Adana, para respetar a Hünkar, así que la joven se ha ido a Estambul a enterrarla. Fikret insistió en acompañarla y se ha convertido en su mayor apoyo.

La joven da sepultura a su tía en un entierro donde no acuden más de tres personas. Es un momento muy duro para Müjgan, ella a fin de cuentas, quería a su tía. De hecho, la joven le ha dicho que la perdona por todo el daño causado, sin embargo, no sabe si el resto de personas la perdonarán. Müjgan trata de quedarse con la imagen de su tía de cuando ella era pequeña y no de ahora. Quiere intentar no pensar en todas las atrocidades que ha cometido.

Tras unos segundos llorando, Fikret la levanta, es hora de irse y despedirse para siempre de Behice.

Los jóvenes van a pasar una noche en Estambul y volverán a Çukurova al día siguiente. ¿Pasará algo entre ellos?

