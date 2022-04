Yilmaz se a enterado que Fikret acompañó a Müjgan al aeropuerto con Kerem Ali. Yilmaz ha entrado en pánico solo de pensar que Müjgan iba a alejarle de su hijo.

Al caer la noche, Yilmaz pide perdón a Fikret: “Lo siento por gritarte. Müjgan te mintió sobre lo que le dije”. Fikret acepta las disculpas sin dudarlo y pide perdón al joven.

Fikret le cuenta a Yilmaz que Behice ya salió del quirófano, momento en el que Yilmaz aprovecha para confesar que desde que la tía de su esposa apareció no tienen paz: “Müjgan no era así antes. Era compresiva y de buen corazón… ahora se ha dejado envenenar por su tía”, afirma.

Fikret le pregunta si cree que ella ha tenido algo que ver con el asesinato de Hünkar, Yilmaz no pondría la mano en el fuego, pero está claro que no se fía de ella. Fikret le pregunta que si Müjgan antes era una buena persona y su tía la ha cambiado, toda la culpa es de Behice.

“Müjgan cambió su amor por el odio hacia Züleyha. Está obsesionada con ella, con derrotarla. Si ese odio no la hubiera cegado tanto ya me podría haber divorciado, me habría alegrado dde que se enamorará y que formara otra familia”, confiesa Yilmaz.

Pero las cosas nunca son como uno desea. Fikret piensa que Kerem Ali es un bebé y que necesita a su madre. La conversación con Fikret le hace tomar una decisión muy importante a Yilmaz.