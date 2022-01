Müjgan, decidida a romper con Yilmaz: “Es hora de que tomes tu propio camino”

Ya ha pasado una semana desde que Müjgan y Züleyha dieran a luz. El hijo de Müjgan y Yilmaz sigue en el hospital, luchando por su vida.

La relación entre Müjgan y Yilmaz no pasa por su mejor momento. La doctora no perdona que Yilmaz no estuviese a su lado cuando más lo necesitaba. El joven acude al hospital para llevarla algo de comer, a los médicos le preocupa que la joven caiga enferma.

Yilmaz, con la mejor de sus intenciones, le dice a Müjgan que coma algo, pero la joven le recuerda que no perdona lo que pasó: “Me puse de parto y no te encontraba porque estabas con Züleyha”, señala.

Yilmaz intenta explicarla lo que pasó: “Ella me llamo para hablar conmigo ¿qué iba a hacer?”. Pero la joven opina que no debería haber visto a Züleyha y que todavía sigue enamorado de ella.

Müjgan está decidida a separarse de Yilmaz: “Ya que eres incapaz de negarle nada a Züleyha, vete pensando en tomar tu propio camino. No quiero escuchar más mentiras”.

Yilmaz ya no sabe qué hacer…

¡Cada vez se respira más tensión entre la pareja!