Müjgan confiesa sus miedos: “Siento que Yilmaz no está feliz de tener un hijo”

Demir está fuera de la ciudad por un tema de negocios. Mientras tanto, en la mansión, un hombre llega con un carrito de bebé. Züleyha lo ha sacado de la caja y ha montado a Adnan para probarlo. Tanto ella como Hünkar piensa que Demir lo ha enviado.

Müjgan es testigo de cómo la joven prueba el nuevo carrito y la invade la envidia. La joven piensa que Demir está muy ilusionado con su hijo y Yilmaz no ha hecho nada por el pequeño.

La doctora no duda en hablar con su tía y confesarle sus miedos: Siento que Yilmaz no está feliz de tener un hijo”, señala. Pero su tía la recuerda que el joven montó toda la habitación del pequeño.

Yilmaz llega a casa y Behice le cuenta lo sucedido: “Yo también he mandado un carrito, el que tú querías, no entiendo que no haya llegado todavía”, señala el joven.

Todo parece que ha sido una equivocación y Müjgan pide disculpas a su esposo.

Pero el asunto del carrito no terminará aquí…

